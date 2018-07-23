بوغبا يبلغ مانشستر يونايتد بعودته لفريقه السابق

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن الدولي الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، يرغب في العودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الهولندي مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب بول بوغبا، المتوج بلقب بطل مونديال "روسيا 2018" مع منتخب فرنسا مؤخرًا، أبلغ إدارة الشياطين الحمر، برغبته في العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وتشير التقارير إلى أن الكثير من اللاعبين يرغبون الآن في الانضمام لفريق يوفنتوس، تحت قيادة مدربه الفني ماسيميليانو أليغري، خاصة بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانتقل بول بوغبا (25 عاما) من يوفنتوس إلى صفوف مانشستر يونايتد في العالم 2016، مقابل صفقة قياسية حينها، بلغت 105 ملايين يورو.

وشارك لاعب خط الوسط الفرنسي، الموسم الماضي، في 57 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل خلالها 11 هدفا.

المصدر: "rambler.ru"