النجمة الروسية لاسيتسكيني تحرز ذهبية الدوري الماسي

توجت بطلة العالم الروسية، ماريا لاسيتسكيني بالميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي للسيدات، في مرحلة لندن للدوري الماسي لألعاب القوى.

وسجلت ماريا لاسيتسكيني أفضل رقم في الموسم، باجتيازها العارضة وهي على ارتفاع 2.04 متر، معادلة بذلك رقمها القياسي في الموسم الحالي، الذي حققته، يوم 30 يونيو الماضي، في باريس.

وذهبت الميدالية الفضية إلى الإيطالية يلينا فالورتيغارا، التي اجتازت ارتفاع (2.02 م)، بينما تقاسم الميدالية البرنزية كل من البريطانية مورغان ليك، والأمريكية فاشتي كونينغهام.

المصدر: "rg.ru"