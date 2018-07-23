فيديو.. بوروسيا دورتموند يقهر ليفربول في الكأس الدولية للأبطال

حول فريق بوروسيا دورتموند الألماني تأخره إلى فوز على منافسه ليفربول الإنجليزي (3-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية لكرة القدم.

وسجل المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، هدف السبق للريدز، في الدقيقة الـ 25 من زمن الشوط الأول. ورد الأمريكي كريستيان بوليسيتش، نجم بوروسيا دورتموند، بهدفين في الدقيقتين الـ (66 من ركلة جزاء، 89)، وأضاف زميله الدنماركي ياكوب لارسون الهدف الثالث للفريق الألماني، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة، التي أقيمت على "استاد بنك أمريكا" بمدينة شارلوت الأمريكية.

وحقق فريق بوروسيا دورتموند، بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر سيتي، بهدف وحيد حمل توقيع نجمه ماريو غوتزه، يوم السبت الماضي، على ملعب "Soldier Field" في شيكاغو.

وسيلتقي بوروسيا دورتموند في مباراته الثالثة، يوم الخميس المقبل، مع بنفيكا.

بينما سيخوض ليفربول ثاني مبارياته، يوم الخميس أيضا، ضد مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات