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هازارد الأصغر يعلق على انتقال شقيقه إلى ريال مدريد

الرياضة

هازارد الأصغر يعلق على انتقال شقيقه إلى ريال مدريد
Reuters Toru Hanai
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عبر لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، كيليان هازارد، عن رأيه في انتقال شقيقه النجم إيدن إلى صفوف ريال مدريد ، برسم نشره على صفحته "إنستغرام".

وعلق كيليان على صورة مركبة لشقيقه إيدن بقميص الميرنجي رقم (7) يشير بعلامة لا بيديه في إشارة منه إلى الرفض، وذلك وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة معدلة بالفوتوشوب لإدين هازارد، الحائز على برونزية مونديال "روسيا 2018"، بقميص ريال مدريد، موجهة سؤال للجماهير ما إذا كانوا يظنون أن انتقاله إلى صفوف الملكي هو الخطوة الأفضل له.

المصدر: وكالات

  

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