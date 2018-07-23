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صلاح يعلق على صورته بلباس البحر في المالديف

الرياضة

صلاح يعلق على صورته بلباس البحر في المالديف
Sputnik
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علق النجم المصري محمد صلاح على موجة الجدل التي أثارتها صورته بالمايوه أثناء قضائه إجازة الصيف بجزر المالديف .

وقال "صلاح" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "وفجأة الشعب قرر يصيف والصور كلها تنزل من على البحر.. لا وبالمايوه".


ورد نجم أرسنال الإنجليزي اللاعب المصري محمد النني قائلًا: "مفيش حد كان بـflamingo float أو "بطة" في الصور قدامك؟".


ليرد صلاح ساخرا: "وجبت ترجمة البطة منين يا حنين؟".. ليجيب "النني": "أبعتلك لينك جوجل ترانسليت اللي بتسخدمه؟".

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المصدر: توتير.

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