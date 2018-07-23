// 26.06.2018 по тикету 15478
صلاح يعلق على صورته بلباس البحر في المالديف
Sputnik
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علق النجم المصري محمد صلاح على موجة الجدل التي أثارتها صورته بالمايوه أثناء قضائه إجازة الصيف بجزر المالديف .
وقال "صلاح" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "وفجأة الشعب قرر يصيف والصور كلها تنزل من على البحر.. لا وبالمايوه".
وفجأة الشعب قرر يصيف والصور كلها تنزل من على البحر. لا وبالمايوه 🤣🤪— Mohamed Salah (@MoSalah) 23 июля 2018 г.
ورد نجم أرسنال الإنجليزي اللاعب المصري محمد النني قائلًا: "مفيش حد كان بـflamingo float أو "بطة" في الصور قدامك؟".
ليرد صلاح ساخرا: "وجبت ترجمة البطة منين يا حنين؟".. ليجيب "النني": "أبعتلك لينك جوجل ترانسليت اللي بتسخدمه؟".
المصدر: توتير.
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