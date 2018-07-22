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شاهد.. المغربي البقالي يدخل تاريخ أم الألعاب خلال لقاء موناكو

الرياضة

شاهد.. المغربي البقالي يدخل تاريخ أم الألعاب خلال لقاء موناكو
Dylan Martinez
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أحرز العداء المغربي سفيان البقالي المركز الأول في مسابقة 3000 متر موانع بزمن قياسي شخصي، وذلك في لقاء موناكو الدولي، المرحلة العاشرة للدوري الماسي لألعاب القوى.

وأنهى البقالي السباق بـ7 دقائق و58.15 ثانية ليصبح أحد 12 عداء عالميا فقط نزلوا عن حاجز 8 دقائق، ولم يعد يفصله عن الرقم القياسي العالمي، الذي يحمله القطري سيف سعيد شاهين، إلا ثوان قليلة.

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صورة من الأرشيف البقالي يمنح المغرب ميدالية فضية في مونديال القوى

جدير بالذكر أن البقالي صاحب فضية بطولة العالم في لندن الصيف الماضي، سيتقدم الوفد المغربي خلال المشاركة في بطولة إفريقيا لألعاب القوى المقررة في نيجيريا بين 1 و5 أغسطس القادم.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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