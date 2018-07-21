أوسيك يفوز على غاسييف ويضيف حزام محمد علي إلى ألقابه

توج الأوكراني ألكسندر أوسيك بلقب " World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن الخفيف - الثقيل" بعد فوزه على منافسه الروسي مراد غاسييف بقرار الحكام بالنقاط وبـ"الإجماع".

وأصبح أوسيك بهذا الفوز بطل العالم من قبل المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ومنظمة الملاكمة العالمية (المنظمة العالمية للملاكمة)، الرابطة العالمية للملاكمة (رابطة الملاكمة العالمية) والملاكمة الاتحاد الدولي (IBF) في وزن 90،71 كغم.

وحقق بذلك الملاكم الأوكراني الفوز رقم 15 في مسيرته الاحترافية، بينما ألحق بخصمه الروسي أول هزيمة له في مسيرته الاحترافية من بين 27 مواجهة.

المصدر: تاس