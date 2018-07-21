 
مباشر

أوسيك يفوز على غاسييف ويضيف حزام محمد علي إلى ألقابه

الرياضة

أوسيك يفوز على غاسييف ويضيف حزام محمد علي إلى ألقابه
Sputnik Владимир Астапкович
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjrj

توج الأوكراني ألكسندر أوسيك بلقب " World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن الخفيف - الثقيل" بعد فوزه على منافسه الروسي مراد غاسييف بقرار الحكام بالنقاط وبـ"الإجماع".

وأصبح أوسيك بهذا الفوز بطل العالم من قبل المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ومنظمة الملاكمة العالمية (المنظمة العالمية للملاكمة)، الرابطة العالمية للملاكمة (رابطة الملاكمة العالمية) والملاكمة الاتحاد الدولي (IBF) في وزن 90،71 كغم. 

وحقق بذلك الملاكم الأوكراني الفوز رقم 15 في مسيرته الاحترافية، بينما ألحق بخصمه الروسي أول هزيمة له في مسيرته الاحترافية من بين 27 مواجهة.

 المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا