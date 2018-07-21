أوسيك يتوّج بكأس محمد علي ويتربع على عرش الملاكمة العالمية (فيديو)

توّج الأوكراني ألكسندر أوسيك بلقب " World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن "الخفيف - الثقيل" بعد فوزه على منافسه الروسي مراد غاسييف بقرار الحكام بالنقاط وبـ"الإجماع".

وأصبح أوسيك بطل العالم حسب تصنيفي المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، أول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف-الثقيل (90،71 كغم) بفوزه أمس السبت في موسكو بإجماع القضاة الثلاثة على الروسي مراد غاسييف، بطل العالم حسب تصنيفي الرابطة العالمية للملاكمة (WBA) والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

Вот вам свежайших фотографий с главного боя года! pic.twitter.com/tKPikBTJBM — Р-Спорт (@rsportru) July 21, 2018

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وحصل أوسيك على شيك بقيمة 10 ملايين يورو والكأس الجديدة التي تحمل اسم الملاكم الأمريكي الشهير محمد علي كلاي (الذي توفي عام 2016).

وحقق بذلك الملاكم الأوكراني (31 عاما) الفوز رقم 15 في مسيرته الاحترافية، 11 منها بالضربة القاضية، بينما ألحق بخصمه الروسي (24 عاما) أول هزيمة له في مسيرته الاحترافية، بعد 26 انتصارا، 19 منها بالضربة القاضية.

المصدر: تاس