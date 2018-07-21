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مرسيليا وفياريال يتعادلان وديا استعدادا للموسم الجديد

الرياضة

مرسيليا وفياريال يتعادلان وديا استعدادا للموسم الجديد
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تعادل مرسيليا الفرنسي مع فياريال الإسباني 1-1 اليوم السبت، في لوبونتيه في مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريقين لبداية الموسم الكروي الجديد.

أحرز هدف فياريال كارل توكو إيكامبي في (د.42) وعادل لمرسيليا فالير جيرمان في (د.64).

وهذا أول تعادل لمرسيليا خلال استعداداته للموسم المقبل، بعد خسارته أمام بيزييه 1-2 وسانت إتيان 0-1، فيما حقق الفوز على نانت 2-1.

وفي مباريات ودية أخرى، تغلب كل من بنفيكا البرتغالي على إشبيلية الإسباني (1-0) وفالنسيا على غلطة سراي التركي (2-1) وأولمبيك ليون الفرنسي على فولهام الإنجليزي (4-0)، في حين تعادل كل من إنتر ميلان الإيطالي مع زينيت سان بطرسبرغ الروسي (3-3) وبذات النتيجة تعادل فنربهتشه التركي مع فيينورد الهولندي.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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