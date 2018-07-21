برشلونة يقدم عرضه الثالث لتشيلسي لضم البرازيلي ويليان

كشفت تقارير صحفية تقدم نادي برشلونة بعرض ثالث إلى تشيلسي من أجل التعاقد مع البرازيلي ويليان.

وذكرت التقارير أن برشلونة رفع قيمة العرض المقدم إلى نحو 55 مليون جنيه إسترليني بعد أن قام تشيلسي برفض عرضين سابقين (الأول بقيمة 50 مليونا والثاني بقيمة 53 مليونا).

وشارك ويليان في 55 مباراة خلال الموسم الماضي مع تشيلسي، سجل فيها 13 هدفا.

وتحول ويليان إلى لاعب احتياطي في النادي اللندني في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي، بعد خلاف مع المدرب الإيطالي المقال أنطونيو كونتي.

المصدر: وكالات