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الجيش السوري يتوج بلقب كأس الجمهورية للمرة العاشرة في تاريخه

الرياضة

الجيش السوري يتوج بلقب كأس الجمهورية للمرة العاشرة في تاريخه
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توج فريق الجيش السوري بلقب بطولة كأس الجمهورية، للمرة العاشرة في تاريخه بفوزه على الشرطة 2-1 اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفيحاء بدمشق.

أحرز كل من عز الدين عوض في (د.56) وحسن العويد في (د.84) ثنائية نادي الجيش.

وأحرز فريق الجيش لقب البطولة في أعوام 1964 و1967 و1986 و1997 و1998 و2000 و2002 و2004 و2014.

المصدر: سانا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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