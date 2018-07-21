مشاركة أولى للسعوديات في "بطولة المرأة الخليجية"

أعلنت رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح أن المرأة السعودية ستكون حاضرة في بطولة الكويت في مارس 2019.

وقررت اللجنة باجتماعها في الكويت، اليوم السبت، انطلاق الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية في دولة الكويت في مارس المقبل.

وأعربت الشيخة نعيمة الصباح عن سعادتها البالغة لمشاركة الممكلة العربية السعودية في اجتماعات اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل رسمي للمرة الأولى مؤكدة أن "المرأة السعودية ستكون حاضرة في بطولة الكويت في مارس 2019".

وقالت الشيخة نعيمة الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الـ25 للجنة إن اللجنة اتفقت في الاجتماع على بعض التغييرات البسيطة في تحديد الألعاب التي ستتضمنها الدورة.

وأشارت إلى احتمالية إضافة رياضة الفروسية في الدورة التي ستقام في الكويت إلى جانب الرياضات الأخرى مثل كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والتايكواندو والمبارزة والرماية والبولنيغ ورياضات أخرى ليصل عددها الى 11 رياضة.

وأفادت بأن الاجتماع كان مثمرا حيث تم الاتفاق على جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال والتي تهدف إلى تطوير دور المرأة الخليجية في المجال الرياضي".

المصدر: KUNA