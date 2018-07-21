إجراءات دولية عملية لرفع الحظر عن الملاعب السورية

أكد اتحاد كرة القدم السوري أنه بدأ خطوات فعلية في اتجاه رفع الحظر الدولي عن الملاعب السورية.

وقال رئيس الاتحاد فادي الدباس لـ RT إنه عقد عدة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في كرة القدم، على رأسهم رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم، وشدد على أن الأخيرين كانا متعاونين بالكامل مع مساعي الاتحاد لرفع الحظر عن الملاعب السورية.

وأعلن رئيس الاتحاد السوري أن الاتحاديين الدولي و الآسيوي لكرة القدم سيرسل لجان تقييم للملاعب إلى العاصمة دمشق ومدينة اللاذقية الساحلية ومدينة حمص وسط سوريا.

وأكد الدباس أن شروط رفع الحظر الأساسية تتمثل في:

أن يكون الوضع الأمني للمدينة المرشحة مستقرا تماما.

تجهيز الملاعب حسب مقاييس الاتحادين الدولي والآسيوي.

وجود مسافة معينة بين الملعب وأقرب مطار إليه.

توفر عدد معين من الفنادق في المدينة.

وأكد الدباس أن عددا كبيرا من اتحادات كرة القدم العربية تواصل مع الاتحاد السوري لخوض لقاءات ودية أمام المنتخب السوري على أرضه للمساعدة في رفع الحظر، وهي العراق والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والبحرين ولبنان والكويت والأردن، إضافة إلى عدد من الدول الإفريقية والآسيوية وحتى الأوروبية.

وشدد الدباس على أن الاتحاد السوري لكرة القدم أصبح أمام مفترق طرق وعمل دؤوب، إذ ستكون زيارات لجان التقييم كثيرة إلى سوريا في الفترة المقبلة.. كما سيكون ذهاب الدوري السوري محطة مهمة جدا للتأكد من جاهزية اللاذقية ودمشق وحمص لاستضافة المباريات على أعلى مستوى، خاصة ضمن المعايير التي يعتمدها الاتحادان الدولي والآسيوي.



بشار السيد أحمد