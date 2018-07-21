رئيس الاتحاد السوري لـRT: ثلاث مدن ستزورها اللجان من أجل طلبنا برفع الحظر

بعد تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا، وتقديم منتخب البلاد مستويات مميزة في تصفيات المونديال، أصبح عشاق كرة القدم في البلد الذي أنهكته الحرب يطالبون بأن يخوض منتخبهم مبارياته بأرضه.

اتحاد كرة القدم السوري الذي يرأسه محمد فادي الدباس بدأ بخطوات فعلية منذ فترة في اتجاه رفع الحظر، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في كرة القدم على رأسهم رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم.

وأكد الدباس في تصريحات خاصة لـRT تقدمه بالشكر لرئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي لتعاونهما الكامل مع الطرف السوري في مساعيه نحو إجراءات رفع الحظر عن الملاعب السورية.

رئيس الاتحاد السوري أضاف في تصريحاته لـRT أن المدن التي ستزورها لجان التقييم هي العاصمة دمشق ومدينة اللاذقية الساحلية غرب البلاد ومدينة حمص وسط سوريا.

وأكد الدباس أن شروط رفع الحظر الأساسية تتمثل في وضع أمني مستقر تماما للمدينة المرشحة، إضافة إلى تجهيز الملاعب حسب مقاييس الاتحادين الدولي والآسيوي ووجود مسافة معينة بين الملعب وأقرب مطار إليه، إضافة إلى توفر عدد معين من الفنادق في المدينة.

عدد كبير من اتحادات كرة القدم العربية تواصلت مع الاتحاد السوري لخوض لقاءات ودية أمام المنتخب السوري على أرضه للمساعدة في رفع الحظر وهي كما ذكر لنا الدباس العراق والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والبحرين ولبنان والكويت والأردن، إضافة إلى عدد من الدول الإفريقية والآسيوية وحتى الأوروبية على حد تعبير رئيس الاتحاد السوري.

وأصبح الاتحاد السوري لكرة القدم أمام مفترق طرق وعمل دؤوب، إذ ستكون زيارات لجان التقييم كثيرة إلى سوريا في الفترة المقبلة.. كما سيكون ذهاب الدوري السوري محطة مهمة جدا للتأكد من جاهزية اللاذقية ودمشق وحمص لاستضافة المباريات على أعلى مستوى خاصة ضمن المعايير التي يعتمدها الاتحادان الدولي والآسيوي.



بشار السيد أحمد