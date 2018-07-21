انتقاد لاعب المنتخب الأوكراني لاحتفاله بهدفه على طريقة الروسي دزيوبا (فيديو)

تعرض لاعب المنتخب الأوكراني غيورغي تسيتايشفيلي لانتقادات لاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاحتفاله بهدفه على طريقة نجم المنتخب الروسي أرتيوم دزيوبا التي اشتهر بها خلال المونديال.

ومن أكثر الانتقادات التي انتشرت، كانت للصحفي قسطنطين أندرياك الذي كتب على صفحته في فيسبوك: "أنا في صدمة حقيقية، تسيتايشفيلي لم يقلد الفرنسي كيليان مبابي، ولا الكرواتي لوكا مودريتش، ولا البلجيكي كيفين دي برويين، بل اختار تقليد الروسي دزيوبا الذي يكبره بعام فقط".

ورد اللاعب الأوكراني عبر حسابه في إنستغرام بنشر هدفه مع طريقه الاحتفال، وكتب: "تستطيعون انتقادي، وبوسعكم الكتابة أنني سيء، ولكنني لا أستطيع أن أفهم إلى أين تريدون أن تصلوا، وماذا تريدون، أعتقد أننا قدمنا أقصى ما لدينا وحققنا الفوز لبلدنا، وأنتم همكم الوحيد أن تختلقوا وتنشروا الفوضى".

@ffukraine 🇺🇦 A post shared by Giorgi Tsitaishvili (@giorgi_tsitaishvili_10) on Jul 20, 2018 at 2:19pm PDT

📸🇺🇦 A post shared by Giorgi Tsitaishvili (@giorgi_tsitaishvili_10) on Jul 19, 2018 at 6:13am PDT

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأوكراني على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة أوروبا لكرة القدم دون 19 عاما التي تستضيفها فنلندا.

وسجل تسيتايشفيلي الهدف الأول في الدقيقة 13، وعادل رفيق غويتان النتيجة لفرنسا في الدقيقة 23، قبل أن تسجل أوكرانيا هدف الفوز قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي عن طريق سيرغي بوليتسا.

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واشتهر نجم المنتخب الروسي أرتيوم دزيوبا بحركته الاحتفالية بعد تسجيله لثلاثة أهداف لمنتخب بلاده في المونديال، إذ يركض باتجاه زملائه على مقاعد البدلاء لتقديم التحية لهم وللمدرب والجماهير بيد، وواضعا يده الأخرى على رأسه.

المصدر: لينتا رو