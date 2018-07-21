الاتحاد الدولي لأم الألعاب يتهم 14 رياضيا روسيا بتعاطي المنشطات

وجه الاتحاد الدولي لألعاب القوى (IAAF) اتهامه لـ14 رياضيا روسيا بتعاطي المنشطات، ورفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

وبين الرياضين المتهمين، حامل ذهبية أولمبياد لندن 2012 في مسابقة الوثب العالي إيفان أوخوف، وأنيسا كيرديابكينا في مسابقة المشي، وفيرا غانييفا في مسابقة رمي القرص، ويكاتيرينا غاليتسكايا ويوليا كونداكوفا في مسابقة جري الحواجز، وآنا بولغاكوفا وتاتيانا بيلوبورودوفا وماريا بيسبالوفا وغولفيا أغافونوفا في مسابقة رمي المطرقة، وسفيتلانا شكولينا في مسابقة الوثب العالي، وتاتيانا فيروفا في مسابقة الجري لمسافة 400 م، وإيفان يوشكوف في مسابقة رمي الكرة الحديدية، وكسينيا أغافونوفا في مسابقات الجري لمسافات طويلة، وليوكمان آدامز في مسابقة الوثب الثلاثي.

IAAF подозревает Ухова и еще 13 россиян в нарушении антидопинговых правилhttps://t.co/ru5SfFmZHhpic.twitter.com/P6EkISEtPa — Р-Спорт (@rsportru) July 20, 2018

إقرأ المزيد

والأسماء جميعها باستثناء كيرديابكينا قد سبق ذكرها في تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين الذي صدر عام 2015 وادعى فيه تعاطي الرياضيين الروس المنشطات، ووجه فيه مجموعة من الاتهامات لروسيا.

المصدر: rsport.ria.ru