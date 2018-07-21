 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا الجانب الإنساني للتسوية السورية ومبادرة مساعدة الغوطة الشرقية

الاتحاد الدولي لأم الألعاب يتهم 14 رياضيا روسيا بتعاطي المنشطات

الرياضة

الاتحاد الدولي لأم الألعاب يتهم 14 رياضيا روسيا بتعاطي المنشطات
Sputnik Максим Богодвид
البطل الأولمبي الروسي في الوثب العالي إيفان أوخوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjos

وجه الاتحاد الدولي لألعاب القوى (IAAF) اتهامه لـ14 رياضيا روسيا بتعاطي المنشطات، ورفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

وبين الرياضين المتهمين، حامل ذهبية أولمبياد لندن 2012 في مسابقة الوثب العالي إيفان أوخوف، وأنيسا كيرديابكينا في مسابقة المشي، وفيرا غانييفا في مسابقة رمي القرص، ويكاتيرينا غاليتسكايا ويوليا كونداكوفا في مسابقة جري الحواجز، وآنا بولغاكوفا وتاتيانا بيلوبورودوفا وماريا بيسبالوفا وغولفيا أغافونوفا في مسابقة رمي المطرقة، وسفيتلانا شكولينا في مسابقة الوثب العالي، وتاتيانا فيروفا في مسابقة الجري لمسافة 400 م، وإيفان يوشكوف في مسابقة رمي الكرة الحديدية، وكسينيا أغافونوفا في مسابقات الجري لمسافات طويلة، وليوكمان آدامز في مسابقة الوثب الثلاثي.

إقرأ المزيد
لجنة التحقيق الروسية ترسل لـ"وادا" أدلة دامغة على كذب "الشاهد الملك"

والأسماء جميعها باستثناء كيرديابكينا قد سبق ذكرها في تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين الذي صدر عام 2015 وادعى فيه تعاطي الرياضيين الروس المنشطات، ووجه فيه مجموعة من الاتهامات لروسيا.

المصدر: rsport.ria.ru

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

احذر.. إنهم يعرفون عنك أكثر مما تعرفه حتى زوجتك