"التعس" كالينيتش رفض الحصول على فضية كرواتيا في مونديال روسيا

أشارت وسائل إعلام كرواتية إلى أن المهاجم نيكولا كالينيتش رفض الحصول على الميدالية الفضية، التي فاز بها منتخب بلاده عقب احتلال المركز الثاني في مونديال روسيا.

واستبعد زلاتكو داليتش المدير الفني لكرواتيا مهاجمه كالينيتش، بعدما رفض المشاركة كبديل في المباراة الأولى ضد نيجيريا في دور المجموعات.

Калинич отказался принять серебряную медаль ЧМ после отчисления из сборной Хорватииhttps://t.co/jxAJ05qGNq pic.twitter.com/m4FnmLmqOx — Р-Спорт (@rsportru) July 20, 2018

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وعقب رحيل كالينيتش شقت كرواتيا طريقها نحو صنع التاريخ ببلوغ نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخها، قبل أن تخسر أمام فرنسا 2-4 في النهائي الذي استضافه ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو في الـ15 من يوليو الجاري.

ونقلت وسائل إعلام كرواتية عن مهاجم نادي ميلان الإيطالي قوله للصحفيين: "شكرا على الميدالية، لكنني لم ألعب في روسيا".

ومنح الفيفا المنتخب الكرواتي 23 ميدالية فضية وهو العدد الذي تضمنته التشكيلة الكاملة لكل فريق في المونديال، أي أن كالينيتش يحق له الحصول على ميدالية.

المصدر: وكالات