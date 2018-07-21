// 26.06.2018 по тикету 15478
شاهد.. هدية خاصة للفرعون صلاح مؤلفة من 11 ألف قطعة ورقية
Sputnik Саид Царнаев
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قدم الفنان المصري الشاب محمد خالد والذي يعد أحد البارعين في فن "الأوريغامي"، هدية جميلة لمحمد صلاح نجم مصر وليفربول الانجليزي، مؤلفة من صورة رسمها له مصنوعة من 11 ألف قطعة ورقية.
وقال خالد في حديث على إحدى المحطات التلفزيونية المصرية إنه من عشاق صلاح، لافتا إلى أن إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حركت مشاعره وجعلته يقوم برسم تلك الصورة، متمنيا أن تصل إلى صلاح وتنال إعجابه.
المصدر: almesryoon.com
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