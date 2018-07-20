ريال مدريد يقدم مهاجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور

قدم نادي ريال مدريد الجمعة مهاجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور البالغ 18 عاما، بعد اكتمال إجراءات انتقاله من ناديه فلامينغو في ريو دي جانيرو.

وكان النادي الإسباني ضم اللاعب منذ سنتين مقابل 45 مليون يورو (52,68 مليون دولار)، في صفقة باتت رسمية بعد بلوغ اللاعب عامه الـ 18 في 12 يوليو الجاري.

ورافق فينيسيوس في رحلته إلى العاصمة الإسبانية مهاجم ريال مدريد السابق مواطنه رونالدو الذي قاد المنتخب البرازيلي إلى لقبه الأخير بطلا للعالم للمرة الخامسة في 2002 بفوزه على ألمانيا على ملعب يوكوكاما في العاصمة اليابانية طوكيو 2-0 سجلهما بنفسه.

وقال رونالدو: "فينيسيوس لاعب لديه الكثير من الجودة والموهبة. إنه الاحتمال الأكبر لمستقبل كرة القدم البرازيلية".

من جانبه، أكد اللاعب الجديد أنه جاهز لأخذ فرصته مع الفريق الملكي بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأضاف الشاب الذي انضم إلى فلامينغو في العاشرة من عمره "هذه أفضل فرصة للاعب كرة القدم".

وتابع وهو يجلس الى جانب رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز "سأضحي كثيرا لأظهر أنني أستحق هذه الفرصة. حتى في هذه السن (18 عاما)، سأثبت للمدرب ولرفاقي جهوزيتي للعب، وللقيام بكل ما هو ضروري".

ورحب بيريز الذي كان وعد في الأيام الماضية بإنجاز سلسلة تعاقدات مع أصحاب الأسماء الكبرى لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الايطالي، بلاعبه الجديد وتوجه اليه قائلا "تهانينا وأهلا وسهلا بك في بيتك".

وأضاف "في عمر 16 عاما، قررت أن يكون ريال مدريد جزءا من حياتك. أردت النجاح بارتداء قميص الفريق، وحان الوقت الآن للعمل"، مشيرا إلى أنه يعول كثيرا على لاعبه الشاب.

وقال "نعتقد بأنه سيكون واحدا من أعظم رموز الحقبة الجديدة التي نقترب منها. نحن مقتنعون بأنه سيكون أحد اللاعبين الذين سيصنعون مستقبلهم بشكل مميز".

المصدر: أ ف ب