كل شيء

رومينيغه يصف مسؤولي الاتحاد الألماني بـ"الهواة"

20 يوليو 2018 | 20:07 GMT
رومينيغه يصف مسؤولي الاتحاد الألماني بـ"الهواة"
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kjmi
/ AFP

وصف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم بـ"الهواة" إثر تعاطيهم مع النتائج التي حققها المنتخب في مونديال روسيا.

وقال النجم الألماني السابق الذي يتولى إدارة العملاق البافاري: "بالنسبة لي، بدا واضحا وجود نقص في التعاطي المحترف (من قبل الاتحاد الألماني) عند وقوع أزمة".

وأضاف: "في الوقت نفسه، لست متفاجئا من ذلك، لأن الاتحاد الألماني لكرة القدم مليء بالهواة"، من دون أن يطالب باستقالة رئيسه راينهارد غريندل.

في المقابل، أشاد الدولي السابق بمدرب المنتخب يواكيم لوف، منوها بما حققه مع المنتخب منذ توليه الإشراف عليه خلفا لمواطنه يورغن كلينسمان بعد نهائيات كأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا.

وتناول رومينيغه مسيرة لوف قائلا: "قام بعمل رائع خلال 12 سنة إذ وصل المنتخب تحت قيادته ست مرات إلى نصف النهائي في المسابقات الكبرى (بطولة أوروبا 2008 و2012 و2016، ومونديال 2010 و2014، وكأس القارات)، كما أحرز كأس العالم (2014 وأتبعها بكأس القارات 2017)، ونحن أكثر من مجبرين على أن نكون ممتنين لشخص مثله".

كما دافع عن لاعب وسط نادي أرسنال مسعود أوزيل الذي انتقد بشدة قبل المونديال على خلفية ظهوره في صورة هو وزميله إيلكاي غوندوغان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن في مايو الماضي، وتسليمه قميصين موقعين منهما، وكتابة أوزيل على قميصه "إلى رئيسي"، في إشارة إلى أصوله التركية.

وتضاعفت الانتقادات الموجهة إلى أوزيل بعد خروج ألمانيا من الدور الأول، وجاء أبرزها من غريندل ومدير المنتخب اللاعب الدولي السابق أوليفر بيرهوف.

وقال رومينيغه: "من الواضح أن قصة الصورة مع أردوغان لم تدر بشكل جيد، وقد تم التعاطي معها من باب جعل أوزيل كبش فداء حصري، وكان ذلك أمر مبالغ فيه إلى حد كبير".

المصدر: أ ف ب

مشهور في المجتمع
رومينيغه يصف مسؤولي الاتحاد الألماني بـ"الهواة"
20 يوليو 2018 | 20:07 GMT
طبيب الـ"مانشافت" التاريخي يستقيل بعد 22 عاما
20 يوليو 2018 | 19:29 GMT
بوتين يزور ملعب كالينينغراد المونديالي (فيديو)
20 يوليو 2018 | 14:51 GMT
تشيرتشيسوف: مباراة مصر كانت الأفضل لروسيا خلال المونديال
20 يوليو 2018 | 13:35 GMT
زاخاروفا: مونديال روسيا كان فريدا من نوعه وأتمنى النجاح لقطر في مونديالها
20 يوليو 2018 | 10:53 GMT
مولر يكشف أسباب كارثة "المانشافت" في مونديال روسيا
20 يوليو 2018 | 07:45 GMT
"شارلي إيبدو" تشبه لاعبي المنتخب الفرنسي بالقردة
19 يوليو 2018 | 16:33 GMT
الفيفا يعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم
19 يوليو 2018 | 15:46 GMT
"أفريقيا فازت بكأس العالم" تعليق يثير غضب سفير فرنسا في واشنطن
19 يوليو 2018 | 15:11 GMT
تسيسكا موسكو عرقل انتقال نجم المنتخب الروسي إلى برشلونة
19 يوليو 2018 | 11:51 GMT
مونديال روسيا يتحدث بلغة الأرقام
19 يوليو 2018 | 09:55 GMT
"الفيفا": تقنية الفيديو ساعدت بنجاح التحكيم في مونديال روسيا
19 يوليو 2018 | 08:52 GMT
655 مليون شخص تفاعلوا مع مونديال روسيا عبر "فيسبوك" و"إنستغرام"
19 يوليو 2018 | 08:29 GMT
شاهد.. سرعة ومهنية رجال الإطفاء الكرواتيين
19 يوليو 2018 | 03:40 GMT
مورينيو: فوز بوغبا بكأس العالم سيمنحه دفعة معنوية هائلة
18 يوليو 2018 | 21:57 GMT
رقم قياسي للمراهنات في فرنسا خلال المونديال
18 يوليو 2018 | 16:34 GMT
رسالة مدرب كرواتيا القاسية للرئيسة.. "مزيّفة"
18 يوليو 2018 | 14:38 GMT
بماذا تخسر قطر 2022 أمام روسيا 2018
18 يوليو 2018 | 11:57 GMT
بطل العالم جيرو يسخر من المنتخب الإنجليزي
18 يوليو 2018 | 08:49 GMT
رئيس الأوروغواي يدعو غريزمان لزيارة بلاده ليشكره
18 يوليو 2018 | 08:15 GMT
تحرير والدة أحد لاعبي منتخب "السامبا" بعد خطفها بيوم واحد
18 يوليو 2018 | 07:20 GMT
مدرب بنما "غوميز" يتخلى عن مهامه
17 يوليو 2018 | 21:53 GMT
قميص فرنسا المزين بـ"نجمتين" لن يكون متوفرا في الأسواق قبل شهر
17 يوليو 2018 | 21:31 GMT
إعلان حجم إنفاق الأجانب في روسيا خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم
17 يوليو 2018 | 21:09 GMT
استقالة مفاجئة لمدرب إيسلندا بسبب "الملل"
17 يوليو 2018 | 19:31 GMT
بكنباور يرحب بديشان في نادي المدربين الأبطال
17 يوليو 2018 | 18:06 GMT
القيمة السوقية لنجوم الساحرة المستديرة بعد مونديال روسيا
17 يوليو 2018 | 16:58 GMT
شركة صينية تخسر الملايين بعد تتويج فرنسا بلقب مونديال روسيا
17 يوليو 2018 | 14:20 GMT
بوغبا صاحب أول "سجدة" في تاريخ نهائي المونديال
17 يوليو 2018 | 14:18 GMT
إطلاق اسم مبابي على ثور أرجنتيني
17 يوليو 2018 | 13:41 GMT
من هي والدة مبابي الجزائرية ؟
17 يوليو 2018 | 12:25 GMT
تشيريشيف ضمن قائمة اللاعبين الـ5 الأكثر إبداعا في مونديال روسيا
17 يوليو 2018 | 11:54 GMT
مهاجم من منتخب كرواتيا يسدد قروض جميع سكان قريته
17 يوليو 2018 | 11:35 GMT
الأسترالي كاهيل يعلن اعتزاله دوليا
17 يوليو 2018 | 10:47 GMT
رونالدو يتحدث عن صدامه مع ميسي
17 يوليو 2018 | 10:06 GMT
الآلاف يستقبلون منتخب "الديوك" وسط باريس
17 يوليو 2018 | 09:11 GMT
مارادونا: ركلة جزاء وهمية ساعدت فرنسا على التتويج بكأس العالم 2018
17 يوليو 2018 | 09:00 GMT
مبابي يرد على بيليه
17 يوليو 2018 | 06:08 GMT
رونالدو يثني على لاعب مغربي
16 يوليو 2018 | 22:23 GMT
طار من شدة فرحته بتتويج "الديوك".. فكانت النهاية مأساوية (فيديو)
16 يوليو 2018 | 22:02 GMT