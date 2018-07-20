رومينيغه يصف مسؤولي الاتحاد الألماني بـ"الهواة"

وصف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم بـ"الهواة" إثر تعاطيهم مع النتائج التي حققها المنتخب في مونديال روسيا.

وقال النجم الألماني السابق الذي يتولى إدارة العملاق البافاري: "بالنسبة لي، بدا واضحا وجود نقص في التعاطي المحترف (من قبل الاتحاد الألماني) عند وقوع أزمة".

وأضاف: "في الوقت نفسه، لست متفاجئا من ذلك، لأن الاتحاد الألماني لكرة القدم مليء بالهواة"، من دون أن يطالب باستقالة رئيسه راينهارد غريندل.

في المقابل، أشاد الدولي السابق بمدرب المنتخب يواكيم لوف، منوها بما حققه مع المنتخب منذ توليه الإشراف عليه خلفا لمواطنه يورغن كلينسمان بعد نهائيات كأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا.

وتناول رومينيغه مسيرة لوف قائلا: "قام بعمل رائع خلال 12 سنة إذ وصل المنتخب تحت قيادته ست مرات إلى نصف النهائي في المسابقات الكبرى (بطولة أوروبا 2008 و2012 و2016، ومونديال 2010 و2014، وكأس القارات)، كما أحرز كأس العالم (2014 وأتبعها بكأس القارات 2017)، ونحن أكثر من مجبرين على أن نكون ممتنين لشخص مثله".

كما دافع عن لاعب وسط نادي أرسنال مسعود أوزيل الذي انتقد بشدة قبل المونديال على خلفية ظهوره في صورة هو وزميله إيلكاي غوندوغان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن في مايو الماضي، وتسليمه قميصين موقعين منهما، وكتابة أوزيل على قميصه "إلى رئيسي"، في إشارة إلى أصوله التركية.

وتضاعفت الانتقادات الموجهة إلى أوزيل بعد خروج ألمانيا من الدور الأول، وجاء أبرزها من غريندل ومدير المنتخب اللاعب الدولي السابق أوليفر بيرهوف.

وقال رومينيغه: "من الواضح أن قصة الصورة مع أردوغان لم تدر بشكل جيد، وقد تم التعاطي معها من باب جعل أوزيل كبش فداء حصري، وكان ذلك أمر مبالغ فيه إلى حد كبير".

المصدر: أ ف ب