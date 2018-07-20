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مواجهة روسية – أوكرانية نارية للتتويج بعرش الملاكمة العالمية (فيديو)

الرياضة

مواجهة روسية – أوكرانية نارية للتتويج بعرش الملاكمة العالمية (فيديو)
Sputnik Владимир Астапкович
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تتجه أنظار ملايين عشاق رياضة الفن النبيل في روسيا والعالم غدا السبت عند الساعة 18:00 بتوقيت موسكو إلى المجمع الأولمبي في العاصمة الروسية الذي يستضيف نزال ملاكمة من العيار الثقيل.

ويجمع النزال المنتظر غدا بين بطلي العالم في الملاكمة للوزن الخفيف - الثقيل الروسي مراد غاسيف والأوكراني ألكسندر أوسيك، في نهائي سلسلة السوبر WBSS.

وتأهل الملاكمان بجدارة، إلى النزال لدورة "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي، للوزن الخفيف - الثقيل.

فقد بلغ الملاكم الروسي النهائي على حساب منافسه الكوبي يونير دورتيكوس، بفوزه عليه بالضربة القاضية في الجولة الـ12 الأخيرة للنزال الذي جمعهما في مدينة سوتشي الروسية.

بينما صعد الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك، إلى النهائي على حساب منافسه اللاتفي ماريس بريديس، بفوزه عليه بالنقاط، بواقع (114-114، 115-113، 115-113) في النزال الذي جمعهما في لاتفيا.

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ويحمل كل من البطلين لقبين عالميين، فقد احتفظ الملاكم الروسي صاحب الـ24 عاما بحزام بطل العالم حسب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، وانتزع من الكوبي حزام رابطة الملاكمة العالمية (WBA)، بعد أن حقق انتصاره الـ26 من دون أي هزيمة حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

بينما احتفظ ألكسندر أوسيك، بلقب بطل العالم بحسب منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، وأضاف إليه حزام المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، الذي كان بحوزة منافسه اللاتفي.

وحقق ألكسندر أوسيك صاحب الـ31 عاما، 14 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، 11 منها بالضربة القاضية.

المصدر: rsport.ria.ru

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