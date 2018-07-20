اللجنة الأولمبية الدولية تدعم الإصلاحات في الرياضة الروسية

صرح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اليوم الجمعة، بأن اللجنة على استعداد لقبول روسيا مجددا، ودعم كافة الإصلاحات التي تحصل في الرياضة الروسية.

وقال باخ في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية في لوزان: "روسيا عوقبت، كلمة "روسيا" لن ترد في كتب التاريخ عن أولمبياد 2018".

الآن نحن مستعدون لقبول روسيا مجددا ودعم كل الإصلاحات التي أجرتها وتجريها روسيا".

وأعادت اللجنة الأولمبية الدولية، عضوية اللجنة الأولمبية الروسية، في المنظمة التي علقت في 5 ديسمبر العام الماضي، قبل شهرين من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، حيث أشار تقرير لجنة "شميد"، إلى أنه لا يوجد دليل على دعم "نظام تعاطي المنشطات" من جانب السلطات العليا الروسية.

ورفضت السلطات الروسية مرارا هذه الاتهامات، وقررت اللجنة الدولية الأولمبية السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في ألعاب 2018، تحت علم الأولمبياد فقط.

المصدر: rsport.ria.ru