بوتين يزور ملعب كالينينغراد المونديالي (فيديو)

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بزيارة تفقد خلالها ملعب كالينينغراد الذي استضاف 4 مباريات خلال نهائيات كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا.

وحضر بوتين أثناء وجوده في الملعب جانبا من تدريبات فريق "مامونوفو" المحلي، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لملعب كالينينغراد الذي شيّد خصيصا لمونديال روسيا 35 ألف مشجع.

واستضاف الملعب 4 مباريات ضمن دور المجموعات للمونديال، وهي:

1- كرواتيا ضد نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة في 16 يونيو الماضي، وفازت كرواتيا 2-0.

2- صربيا ضد سويسرا ضمن المجموعة الخامسة في 22 يونيو الماضي، وفازت سويسرا 2-1.

3- إسبانيا ضد المغرب ضمن المجموعة الثانية في 25 يونيو، وتعادل المنتخبان 2-2.

4- إنجلترا ضد بلجيكا ضمن المجموعة السابعة في 28 يونيو، وفازت بلجيكا 1-0.

المصدر: RT