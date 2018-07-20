تشيرتشيسوف: مباراة مصر كانت الأفضل لروسيا خلال المونديال

تحدث المدير الفني لمنتخب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف، عن أفضل مباراة لمنتخب القياصرة خلال المونديال، وكيف استطاع المنتخب الروسي إقصاء نظيره الإسباني.

وقال تشيرتشيسوف: "المباراة الأفضل لروسيا خططيا في المونديال كانت أمام المنتخب المصري، لقد نفذ اللاعبون جميعا الخطة بحذافيرها، ولعبوا بخيار وحيد هو الفوز، والذي بتحقيقه ضمنا التأهل للدور الثاني".

وأضاف صاحب الـ54 عاما: "من حيث العاطفة بالتأكيد مباراتنا مع المنتخب الإسباني هي الأفضل، وبشكل عام مباريات المنتخب الخمس أعجبتني واستمتعت بها كلها".

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وعن كيفية إقصاء الدب الروسي للماتادور الإسباني في الدور الثاني للمونديال قال تشيرتشيسوف: "قبل البطولة كنا نلعب بـ5 مدافعين ولكننا غيرنا التكتيك ولعبنا بـ4 مدافعين خلال مباريات البطولة وفي التمارين، ومع وضع خطة محكمة في تلك المباراة، لم يجد المنتخب الإسباني حلولا للتكتيكات التي نفذها لاعبونا على أفضل وجه".

واستضافت روسيا النسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالفترة بين 14 يونيو الماضي و15 يوليو الجاري، وجرت مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة.

وحقق المنتخب الروسي إنجازا غير مسبوق بوصوله للدور ربع النهائي للمونديال للمرة الأولى في التاريخ، وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول للدور قبل النهائي لولا الخسارة بركلات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة 3-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

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ولعب المنتخب الروسي خلال المونديال في المجموعة الأولى إلى جانب كل من السعودية ومصر والأوروغواي.

وفازت روسيا في المباراة الافتتاحية للبطولة على السعودية بنتيجة ساحقة 5-0، وعلى مصر في المباراة الثانية 3-1، قبل أن تخسر أمام الأوروغواي بثلاثية نظيفة.

وتأهل المنتخب الروسي للدور الثاني بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته والتقى بالمنتخب الإسباني القوي، ليحقق المفاجأة ويقلب جميع التوقعات بإقصائه أبطال العالم 2010 بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والنهائي بالتعادل 1-1.

وتوّج المنتخب الفرنسي بلقب المونديال الروسي عقب تغلبه على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية للبطولة التي احتضنها ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو في الـ15 من يوليو الجاري.

المصدر: تاس