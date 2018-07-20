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ماتا ينقذ "الشياطين الحمر" من الخسارة (فيديو)

الرياضة

ماتا ينقذ
AFP Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أنقذ الإسباني خوان ماتا فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي من الخسارة أمام كلوب أمريكا المكسيكي بإدراكه التعادل 1-1 في مباراة ودية في مستهل جولة للشياطين الحمر في الولايات المتحدة.

وتقدم الفريق المكسيكي من رأسية لهنري مارتن في الدقيقة 59، قبل أن يسجل ماتا هدف التعادل بتسديدة قوية من بين قدمي الحارس مستغلا ارتداد الكرة من القائم الأيمن بعد رأسية لمواطنه هيريرا في الدقيقة 79، وتم اختيار ماتا أفضل لاعب في المباراة.

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وخاض الفريق الإنجليزي المباراة في غياب أبرز نجوم الصف الأول وعلى رأسهم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي بول بوغبا والإنجليزي ماركوس راشفورد والحارس الإسباني دافيد دي خيا الذين يمضون إجازات طويلة بعد مشاركتهم في مونديال روسيا.

وسيلعب اليونايتد أيضا خلال جولته مع أندية ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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