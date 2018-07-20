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ناد إسباني يتعاقد مع سجين سابق

الرياضة

ناد إسباني يتعاقد مع سجين سابق
AFP STRINGER
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أعلن نادي "ويسكا" الإسباني عن ضمه للمدافع البرتغالي روبين سيميدو، الذي خرج مؤخرا من السجن، وذلك على سبيل الإعارة قادما من نادي فياريال الذي يرتبط معه بعقد لغاية 2022.

ورحب نادي ويسكا بلاعبه الجديد عبر رسالة نشرها على الإنترنت، حيث كتب: "يتميز المدافع روبين سيميدو بالقوة الجسمانية إذ يبلغ طوله 1.89سم، وهو ما يجعله قويا في الألعاب الهوائية، فضلا عن امتلاكه للسرعة والرشاقة والإمكانيات الفنية، التي جعلته أحد أفضل المدافعين الواعدين في القارة، بعد موسمه القوي مع سبورتنغ لشبونة في 2017".

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وحقق ويسكا إنجازا تاريخيا بتأهله لدوري الدرجة الأولى "الليغا" في الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

وأطلق سراح سيميدو الأسبوع الماضي بعد خمسة أشهر كاملة قضاها في السجن إثر إدانته بالتهديد بالقتل وحيازة السلاح بطريقة غير مشروعة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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