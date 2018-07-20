كل شيء

زاخاروفا: مونديال روسيا كان فريدا من نوعه وأتمنى النجاح لقطر في مونديالها

20 يوليو 2018 | 10:53 GMT
زاخاروفا: مونديال روسيا كان فريدا من نوعه وأتمنى النجاح لقطر في مونديالها
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kji8
Сергей Мамонтов / Sputnik

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مونديال 2018 الذي استضافته روسيا مؤخرا، متمنية في هذه المناسبة النجاح لقطر في تنظيم مونديالها.

وقالت زاخاروفا للصحفيين اليوم الجمعة: "كأس العالم الذي استضافته روسيا كان آمنا كليا، ولم تسجل أي حادثة متعلقة بالعنصرية رغم تنوع الجماهير من مختلف أصقاع الأرض، وكان مونديالا فريدا من نوعه لم يسجل التاريخ حدثا مثله. وبعد 64 مباراة خلال البطولة لم تحدث أي مشاجرة بين الجماهير، لا بل على العكس تماما غنوا ورقصوا معا، وسبحوا في النوافير، وكوّنوا الصداقات. لقد كانت بطولة مميزة بالفعل، وأتمنى أن تستضيف قطر البطولة عام 2022 بذات الدرجة من التألق، ونحن جاهزون لتقديم خبراتنا في هذا المجال".

إقرأ المزيد
مونديال روسيا يتحدث بلغة الأرقام

وشكرت زاخاروفا جميع المتطوعين والمنظمين الذين ساهموا في إنجاح المونديال، كما أشادت بوقوف الجماهير الروسية وراء منتخبها الذي صنع التاريخ بوصوله للدور ربع النهائي لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول للدور قبل النهائي لولا الخسارة بركلات الجزاء أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة 3-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

المصدر: تاس

مشهور في المجتمع
زاخاروفا: مونديال روسيا كان فريدا من نوعه وأتمنى النجاح لقطر في مونديالها
20 يوليو 2018 | 10:53 GMT
مولر يكشف أسباب كارثة "المانشافت" في مونديال روسيا
20 يوليو 2018 | 07:45 GMT
"شارلي إيبدو" تشبه لاعبي المنتخب الفرنسي بالقردة
19 يوليو 2018 | 16:33 GMT
الفيفا يعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم
19 يوليو 2018 | 15:46 GMT
"أفريقيا فازت بكأس العالم" تعليق يثير غضب سفير فرنسا في واشنطن
19 يوليو 2018 | 15:11 GMT
تسيسكا موسكو عرقل انتقال نجم المنتخب الروسي إلى برشلونة
19 يوليو 2018 | 11:51 GMT
مونديال روسيا يتحدث بلغة الأرقام
19 يوليو 2018 | 09:55 GMT
"الفيفا": تقنية الفيديو ساعدت بنجاح التحكيم في مونديال روسيا
19 يوليو 2018 | 08:52 GMT
655 مليون شخص تفاعلوا مع مونديال روسيا عبر "فيسبوك" و"إنستغرام"
19 يوليو 2018 | 08:29 GMT
شاهد.. سرعة ومهنية رجال الإطفاء الكرواتيين
19 يوليو 2018 | 03:40 GMT
مورينيو: فوز بوغبا بكأس العالم سيمنحه دفعة معنوية هائلة
18 يوليو 2018 | 21:57 GMT
رقم قياسي للمراهنات في فرنسا خلال المونديال
18 يوليو 2018 | 16:34 GMT
رسالة مدرب كرواتيا القاسية للرئيسة.. "مزيّفة"
18 يوليو 2018 | 14:38 GMT
بماذا تخسر قطر 2022 أمام روسيا 2018
18 يوليو 2018 | 11:57 GMT
بطل العالم جيرو يسخر من المنتخب الإنجليزي
18 يوليو 2018 | 08:49 GMT
رئيس الأوروغواي يدعو غريزمان لزيارة بلاده ليشكره
18 يوليو 2018 | 08:15 GMT
تحرير والدة أحد لاعبي منتخب "السامبا" بعد خطفها بيوم واحد
18 يوليو 2018 | 07:20 GMT
مدرب بنما "غوميز" يتخلى عن مهامه
17 يوليو 2018 | 21:53 GMT
قميص فرنسا المزين بـ"نجمتين" لن يكون متوفرا في الأسواق قبل شهر
17 يوليو 2018 | 21:31 GMT
إعلان حجم إنفاق الأجانب في روسيا خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم
17 يوليو 2018 | 21:09 GMT
استقالة مفاجئة لمدرب إيسلندا بسبب "الملل"
17 يوليو 2018 | 19:31 GMT
بكنباور يرحب بديشان في نادي المدربين الأبطال
17 يوليو 2018 | 18:06 GMT
القيمة السوقية لنجوم الساحرة المستديرة بعد مونديال روسيا
17 يوليو 2018 | 16:58 GMT
شركة صينية تخسر الملايين بعد تتويج فرنسا بلقب مونديال روسيا
17 يوليو 2018 | 14:20 GMT
بوغبا صاحب أول "سجدة" في تاريخ نهائي المونديال
17 يوليو 2018 | 14:18 GMT
إطلاق اسم مبابي على ثور أرجنتيني
17 يوليو 2018 | 13:41 GMT
من هي والدة مبابي الجزائرية ؟
17 يوليو 2018 | 12:25 GMT
تشيريشيف ضمن قائمة اللاعبين الـ5 الأكثر إبداعا في مونديال روسيا
17 يوليو 2018 | 11:54 GMT
مهاجم من منتخب كرواتيا يسدد قروض جميع سكان قريته
17 يوليو 2018 | 11:35 GMT
الأسترالي كاهيل يعلن اعتزاله دوليا
17 يوليو 2018 | 10:47 GMT
رونالدو يتحدث عن صدامه مع ميسي
17 يوليو 2018 | 10:06 GMT
الآلاف يستقبلون منتخب "الديوك" وسط باريس
17 يوليو 2018 | 09:11 GMT
مارادونا: ركلة جزاء وهمية ساعدت فرنسا على التتويج بكأس العالم 2018
17 يوليو 2018 | 09:00 GMT
مبابي يرد على بيليه
17 يوليو 2018 | 06:08 GMT
رونالدو يثني على لاعب مغربي
16 يوليو 2018 | 22:23 GMT
طار من شدة فرحته بتتويج "الديوك".. فكانت النهاية مأساوية (فيديو)
16 يوليو 2018 | 22:02 GMT
ماكرون يغني مع المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 على عتبة قصر الإليزيه
16 يوليو 2018 | 21:52 GMT
فرنسا.. الاحتفال بتتويج المنتخب بكأس العالم يخلف قتيلين و292 موقوفا
16 يوليو 2018 | 18:41 GMT
عشرات الآلاف يستقبلون منتخب "الديوك" وسط باريس بعد تتويجه بمونديال روسيا
16 يوليو 2018 | 18:07 GMT
استقبال أسطوري لمنتخب كرواتيا في زغرب
16 يوليو 2018 | 15:32 GMT