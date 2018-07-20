زاخاروفا: مونديال روسيا كان فريدا من نوعه وأتمنى النجاح لقطر في مونديالها

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مونديال 2018 الذي استضافته روسيا مؤخرا، متمنية في هذه المناسبة النجاح لقطر في تنظيم مونديالها.

وقالت زاخاروفا للصحفيين اليوم الجمعة: "كأس العالم الذي استضافته روسيا كان آمنا كليا، ولم تسجل أي حادثة متعلقة بالعنصرية رغم تنوع الجماهير من مختلف أصقاع الأرض، وكان مونديالا فريدا من نوعه لم يسجل التاريخ حدثا مثله. وبعد 64 مباراة خلال البطولة لم تحدث أي مشاجرة بين الجماهير، لا بل على العكس تماما غنوا ورقصوا معا، وسبحوا في النوافير، وكوّنوا الصداقات. لقد كانت بطولة مميزة بالفعل، وأتمنى أن تستضيف قطر البطولة عام 2022 بذات الدرجة من التألق، ونحن جاهزون لتقديم خبراتنا في هذا المجال".

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وشكرت زاخاروفا جميع المتطوعين والمنظمين الذين ساهموا في إنجاح المونديال، كما أشادت بوقوف الجماهير الروسية وراء منتخبها الذي صنع التاريخ بوصوله للدور ربع النهائي لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول للدور قبل النهائي لولا الخسارة بركلات الجزاء أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة 3-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

المصدر: تاس