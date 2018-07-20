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أغلى حارس في تاريخ الساحرة المستديرة يكشف رسالة الفرعون صلاح له (فيديو)

الرياضة

أغلى حارس في تاريخ الساحرة المستديرة يكشف رسالة الفرعون صلاح له (فيديو)
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كشف أليسون بيكر حارس المنتخب البرازيلي والمنتقل حديثا لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عن مضمون الرسالة التي وجهها له نجم المنتخب المصري والريدز محمد صلاح.

وقال بيكر في تصريح للموقع الرسمي لليفربول: "صلاح أرسل رسالة لي يوم أمس، وقال لي: ماذا تنتظر؟ فقلت له: اهدأ أنا في الطريق".

وتابع البرازيلي: "أنا سعيد جدا للعب معه مجددا، فهو لاعب ممتاز وشخص رائع وعظيم".

وأضاف: "هذا هو الأهم بالنسبة لي، وهو أن أكون برفقة أناس رائعين أحبهم".

وأغلق نادي ليفربول صفقة انتقال البرازيلي لصفوفه قادما من نادي روما الإيطالي بصفقة تاريخية تعتبر الأكبر في تاريخ كرة القدم على مستوى حراس المرمى، ووصلت إلى 72.5 مليون يورو.

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ولعب بيكر إلى جوار صلاح موسم 2016/ 2017 في روما الإيطالي، قبل أن يرحل الأخير للريدز الموسم الماضي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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