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مولر يكشف أسباب كارثة "المانشافت" في مونديال روسيا

20 يوليو 2018 | 07:45 GMT
مولر يكشف أسباب كارثة "المانشافت" في مونديال روسيا
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Juan Mabromata / AFP

كشف مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم توماس مولر، أسباب كارثة "أبطال العالم 2014" في نهائيات مونديال روسيا، وإقصائهم عن دور المجموعات للبطولة.

وقال مولر لشبكة "سكاي سبورتس": "في الحقيقة لم نستغل الفرص جيدا، لقد سجلنا عددا قليلا من الأهداف، ولم نكن جيدين بما يكفي، والهزائم الكبيرة لنا ستكون أكبر محفز لنا في المستقبل".

وأضاف: "بالتأكيد خروج ألمانيا من دور المجموعات للمونديال كان مؤذيا لنا، لأن الموضوع معقد للغاية".

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وودعت ألمانيا المونديال الروسي بتذيلها المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية، حيث تصدرت السويد الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن المكسيك.

ولم يسبق للـ"مانشافت" وأن ودّع المونديال من دور المجموعات منذ النسخة الـ3 من نهائيات كأس العالم التي استضافتها فرنسا عام 1938.

المصدر: وكالات

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