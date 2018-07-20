مولر يكشف أسباب كارثة "المانشافت" في مونديال روسيا

كشف مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم توماس مولر، أسباب كارثة "أبطال العالم 2014" في نهائيات مونديال روسيا، وإقصائهم عن دور المجموعات للبطولة.

وقال مولر لشبكة "سكاي سبورتس": "في الحقيقة لم نستغل الفرص جيدا، لقد سجلنا عددا قليلا من الأهداف، ولم نكن جيدين بما يكفي، والهزائم الكبيرة لنا ستكون أكبر محفز لنا في المستقبل".

وأضاف: "بالتأكيد خروج ألمانيا من دور المجموعات للمونديال كان مؤذيا لنا، لأن الموضوع معقد للغاية".

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وودعت ألمانيا المونديال الروسي بتذيلها المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية، حيث تصدرت السويد الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن المكسيك.

ولم يسبق للـ"مانشافت" وأن ودّع المونديال من دور المجموعات منذ النسخة الـ3 من نهائيات كأس العالم التي استضافتها فرنسا عام 1938.

المصدر: وكالات