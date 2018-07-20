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نيمار يحسم إشاعات رحيله عن باريس سان جيرمان

الرياضة

نيمار يحسم إشاعات رحيله عن باريس سان جيرمان
Reuters
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أكد النجم البرازيلي نيمار بقاءه في صفوف نادي باريس سان جرمان الفرنسي، واضعا حدا للشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى ناد جديد.

وصرح نيمار للصحافيين على هامش مزاد علني في ساو باولو، يعود ريعه إلى مؤسسة خيرية: "أنا باق، أنا باق في باريس، لدي عقد".

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وكان اسم نيمار قد ارتبط بفرضية الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الفترة الأخيرة، وما زاد من التكهنات رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي إلى يوفنتوس الإيطالي، وحاجة الأخير إلى نجم بارز لتعويضه.

لكن ريال مدريد نفى الأسبوع الماضي تحضيره عرضا لضم نيمار، وذلك في رد على ما تداولته وسائل إعلام عن رغبته بالحصول على خدمات لاعب برشلونة السابق.

المصدر: أ ف ب

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