طواف فرنسا.. توماس بطل المرحلة الثانية عشرة ويحتفظ بالقميص الأصفر

أحرز الدراج البريطاني جيراينت توماس المركز الأول في المرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية في منطقة الألب دويز، والبالغة مسافتها 175.5 كلم، الخميس.

وحافظ الدراج البريطاني على القميص الأصفر الذي كان انتزعه بالأمس من البلجيكي غريغ فان افرمايت.

وكان توماس توج بالمرحلة الحادية عشرة في روزيير، أما اليوم، فتقدم على الهولندي توم دومولان الذي حل وصيفا له بالأمس أيضا والفرنسي رومان باردي.

أما بطل طواف فرنسا 4 مرات، البريطاني كريس فروم فحل رابعا بفارق ثوان قليلة.

في المقابل، عانى الكولومبي نايرو كويتانا في الكيلومترات السبع الأخيرة ليصل متأخرا بفارق حوالي 50 ثانية.

وفي الترتيب العام، يتقدم توماس حاليا على فروم بفارق دقيقة و39 ثانية، في حين يأتي دومولان ثالثا بفارق 1.50 دقيقة.

وشهدت هذه المرحلة انسحابات بالجملة أبرزها للهولندي ديلان غرونيفيغن، والكولومبي فرناندو غافراريا، وكلاهما فاز بمرحلتين منذ بداية الطواف.

المصدر: أ ف ب