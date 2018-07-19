لويس إنريكه لن يقوم بثورة في صفوف منتخب إسبانيا

أكد مدرب منتخب إسبانيا الجديد لويس إنريكه، اليوم الخميس، بأنه لن يقوم بثورة على أداء "لا روخا" على الرغم من ثلاث خيبات متتالية في البطولات الكبرى.

وقال إنريكه لدى تقديمه إلى وسائل الإعلام في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم "لن تكون هناك ثورة، إنها كلمة لا أحبذها كثيرا. يجب أن يكون ثمة تطوير، ستكون هناك تغييرات بالطبع".

وأضاف: "بكل صراحة ويجب ألا يكون لديكم أي شك على الإطلاق، سنواصل اللعب بأسلوبنا، أن نكون أسيادا عندما تكون الكرة بحوزتنا".

وتابع: "يجب أن ندافع بطريقة أفضل، أن تتلقى شباكنا أهدافا أقل، أن نلعب أكثر في العمق ومحاولة خلق المزيد من الفرص".

ولم تتخط إسبانيا الدور ثمن النهائي في آخر ثلاث بطولات شاركت فيها حيث خرجت من دور المجموعات في مونديال البرازيل 2014، وثمن النهائي في مونديال روسيا 2018، وفي الدور ذاته من كأس أوروبا 2016.

ووعد إنريكه بـ"تغيير هذه الوضعية" مشيرا إلى ما حققه مع برشلونة عندما استلم تدريبه عام 2014 بعد سنة لم يحرز فيها الفريق الكتالوني أي لقب.

يذكر أن إنريكه نجح في موسمه الأول مع برشلونة في قيادته إلى ثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا).

وعين إنريكه مدربا خلفا لفرناندو هييرو الذي استلم المهمة قبل يومين فقط من بداية مونديال روسيا إثر إقالة المدرب السابق خولين لوبيتيغي المنتقل إلى تدريب ريال مدريد.

المصدر: أ ف ب