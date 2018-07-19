تسيسكا موسكو عرقل انتقال نجم المنتخب الروسي إلى برشلونة

ذكر موقع Championat أن نجم المنتخب الروسي لكرة القدم ألكسندر غولوفين كان قريبا للغاية من الانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني لولا عرقلة ناديه تسيسكا موسكو لصفقة الانتقال.

وحسب الموقع الرياضي الروسي الشهير، فإن إدارة برشلونة أبدت لإدارة تسيسكا موسكو استعدادها لضم غولوفين صاحب الـ22 ربيعا، مقابل أكثر من 30 مليون يورو شرط عدم التواصل مع الأندية الأخرى الراغبة بضم اللاعب.

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وأضاف الموقع، أن نادي الجيش الأحمر تابع تلقي العروض والاتصالات من كافة الأندية التي ترغب بضم اللاعب، لاختيار أفضلها.

وتألق غولوفين خلال مونديال روسيا، حيث سجل هدفا جميلا في مرمى السعودية خلال مباراة الافتتاح بالإضافة لتمريرتين حاسمتين خلال المباريات الخمس التي شارك فيها، وتظهر العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة اهتمامها بضمه، ومنها نوادي يوفنتوس وتشيلسي وموناكو وأرسنال وبرشلونة.

المصدر: لينتا رو