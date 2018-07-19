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تعرف على الـ"بقشيش" الضخم الذي تركه رونالدو في فندق يوناني

الرياضة

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AFP MIGUEL MEDINA
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ترك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لنادي يوفنتوس الإيطالي بقشيشا كبيرا في فندق "كوستا نافارينو" اليوناني، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو ترك إكرامية "بقشيش" بقيمة 17850 فرنك سويسري أي حوالي 19.6 ألف يورو، امتنانا للخدمة النوعية التي قدمها له الفندق، وطلب النجم البرتغالي تقسيم المبلغ بالتساوي بين موظفي المنتجع اليوناني.

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ووضع رونالدو وإدارة يوفنتوس اللمسات الأخيرة لانتقاله إلى نادي السيدة العجوز، في الفندق اليوناني الذي كان يقضي به النجم البرتغالي إجازته.

وانضم رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، قادما من ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد 4 سنوات، وسيحصل على 30 مليون يورو سنويا.

المصدر: لينتا رو

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