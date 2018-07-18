الدوري الإنجليزي.. أخبار حزينة عن عودة تشامبرلين

أعلن نادي ليفربول أن لاعب وسطه اليكس أوكسلايد تشامبرلاين الذي تعرض لإصابة في أوتار ركبته اليمنى في أبريل حرمته من المشاركة في مونديال روسيا سيغيب عن القسم الأعظم من موسم 2018-2019.

وأكد المدرب الألماني لوصيف بطل دوري أبطال أوروبا، يورغن كلوب، أن الدولي الإنجليزي (24 عاما) الذي التحق بليفربول الصيف الماضي قادما من أرسنال، سيكرس موسمه "للتعافي واستعادة اللياقة".

وتعرض تشامبرلاين لإصابة شديدة خلال ذهاب نصف نهائي المسابقة الأوروبية ضد روما الإيطالي، واضطر لإجراء عملية جراحية.

وأضاف كلوب "من اليوم التالي للإصابة، كنا نعرف جيدا مدة غياب تشامبرلاين"، مشيرا إلى أن التفاصيل حول فترة الغياب لم تكشف بناء على طلب اللاعب "وذلك بهدف عدم التأثير على نهاية موسم" الفريق الأحمر وقبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا (خسر أمام ريال مدريد الإسباني 1-3).

وتابع "تعافيه بدأ بشكل رائع للغاية. وإذا ما رأيناه يعود إلى الملاعب الموسم المقبل فهذا سيكون بمثابة مكافأة لنا"، مشددا على "الصبر".

وعزز ليفربول خط وسطه مع قدوم البرازيلي فابينيو من موناكو الفرنسي، والغيني نابي كيتا من لايبزيغ الألماني، والسويسري شيردان شاكيري من ستوك سيتي الإنجليزي.

المصدر: أ ف ب