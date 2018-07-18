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الأهلي المصري يعلن عدم مشاركته في بطولة العالم للأندية لكرة اليد في قطر

الرياضة

الأهلي المصري يعلن عدم مشاركته في بطولة العالم للأندية لكرة اليد في قطر
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد المقرر إقامتها في قطر خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك التزاما بالسياسة العامة للبلاد .

وذكر بيان للأهلي، اليوم الأربعاء، أن النادي تلقى خطابا قبل يومين من الاتحاد المصري لكرة اليد، والذي رشح فيه الأهلي للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد في قطر.

وأكمل البيان: "قام رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بعرض الأمر على مجلس الإدارة والذي رفض ما جاء في الخطاب، وقرر إرسال اعتذار خطي للاتحاد المصري لكرة اليد متضمنا القرار المشار إليه التزامًا بالسياسة العامة للبلاد".

وكان الزمالك "بطل السوبر الإفريقي لليد" اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة، ليتلقى الأهلي "وصيف السوبر" الدعوة.

المصدر" وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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