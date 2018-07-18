رقم قياسي للمراهنات في فرنسا خلال المونديال

حققت كأس العالم 2018 التي أحرز لقبها منتخب فرنسا الأحد الماضي في موسكو على حساب كرواتيا رقما قياسيا للمراهنات في فرنسا بلغ 690 مليون يورو

وأشارت هيئة تنظيم الألعاب عبر الانترنت و"الفرنسية للألعاب" الأربعاء، في بيان أن "المراهنين الفرنسيين أنفقوا 309 ملايين يورو في 27 ألف نقطة بيع للفرنسية للألعاب، و381 مليون يورو على 12 مشغلا مرخصا...".

وكان مونديال البرازيل 2014 قد حقق رقما بلغ 290 مليون يورو مقابل 297 مليونا لكأس أوروبا 2016 التي خسرت فرنسا مباراتها النهائية على أرضها ضد البرتغال.

ولم يكن مفاجئا أن تحقق المباراة النهائية أعلى رقم من المراهنات وقد بلغ "67 مليون يورو، ليصبح الرقم الأعلى على مباراة لكرة القدم في مختلف المسابقات".

ومن المباريات التي حققت أعلى المراهنات مواجهة فرنسا ضد بلجيكا في نصف النهائي (35 مليون يورو) وفرنسا ضد الأوروغواي في ربع النهائي (23 مليون يورو).

وأضاف البيان أنه "في مجمل مباريات فرنسا السبع، أنفق المراهنون 180 مليون يورو، بمعدل 26% من المراهنات على كامل المسابقة".

وأحرزت فرنسا لقبها الثاني في المونديال بعد الأول عام 1998، بتخطيها كرواتيا في المباراة النهائية 4-2.

المصدر: أ ف ب