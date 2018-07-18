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الظهير البرازيلي فابيو ينتقل إلى نانت الفرنسي

الرياضة

الظهير البرازيلي فابيو ينتقل إلى نانت الفرنسي
twitters@Ofabio3
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أعلن نادي نانت الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع البرازيلي فابيو ظهير ميدلزبره الإنجليزي السابق لثلاثة مواسم.

ونشأ فابيو (28 عاما) في صفوف فلوميننسي، قبل أن يستهل مسيرته الإحترافية في سن مبكرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2008.

كما حمل ألوان كوينز بارك رينجرز معارا ثم كارديف سيتي قبل الانضمام إلى ميدلزبره في 2016. وخاض 80 مباراة في الدرجة الإنجليزية الأولى (برميرليغ) و72 في الثانية (تشامبيونشيب).

وخاض فابيو أيضا 16 مواجهة في دوري أبطال أوروبا تحت ألوان الشياطين الحمر، خصوصا في موسم 2010-2011 عندما بلغ يونايتد النهائي.

وقال فابيو لموقع النادي "هذا رائع، أنا سعيد جدا. بوصولي إلى نانت، إنه ناد جيد".

وحمل فابيو شارة القائد مع منتخب البرازيل تحت 17 عاما في مونديال 2007، وارتدى قميص المنتخب الأول في مناسبتين فقط. وفابيو هو الشقيق التوأم لرافايل لاعب ليون الفرنسي ويونايتد سابقا أيضا.

المصدر: أ ف ب

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