شاهد.. هدف إنجليزي عالمي في بطولة أوروبا لكرة القدم

سجل اللاعب الإنجليزي إيليوت إمبليتون هدفا رائعا خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره التركي، التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم دون 19 عاما ، التي تستضيفها فنلندا.

وعند الدقيقة 54 من زمن المباراة، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب الإنجليزي 2-1، وبعد العديد من التمريرات المتقنة من جانب "الأسود الثلاثة" وصلت الكرة إلى إمبليتون خارج منطقة الجزاء، ليقوم بتسديد الكرة بقوة وإتقان في المقص الأيمن للحارس التركي.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإنجليزي على نظيره التركي بنتيجة 3-2.

واختير إمبليتون أفضل لاعب في المباراة بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بتسجيله هدفا رائعا وصناعته لهدفين آخرين.

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المصدر: لينتا رو