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شاهد.. لقطة تحبس الأنفاس خلال سباق فرنسا للدراجات الهوائية

الرياضة

شاهد.. لقطة تحبس الأنفاس خلال سباق فرنسا للدراجات الهوائية
AFP Marco BERTORELLO
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شهدت المرحلة العاشرة من سباق فرنسا للدراجات الهوائية لقطة في غاية الخطورة، بجانب أحد المنحدرات في أولى مراحل السباق في جبال الألب الشهيرة.

ورصد البث المباشر للسباق قيام شخص مجهول بحركة بهلوانية في غاية الخطورة، عندما قفز بسرعة من فوق أحد طرفي الطريق الجبلي إلى الطرف الآخر لحظة مرور المتسابقين، ولحسن الحظ أن حركته نجحت لأنها كانت ستسبب إصابة خطرة للمتسابقين في حال فشلها، عدى عن الانتقادات التي كانت ستوجه لمنظمي السباق العالمي.

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المصدر: لينتا رو

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