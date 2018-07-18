بطل العالم جيرو يسخر من المنتخب الإنجليزي

سخر لاعب المنتخب الفرنسي، أوليفييه جيرو، من المنتخب الإنجليزي عقب تتويج الديوك بكأس العالم 2018 لكرة القدم، التي استضافتها روسيا.

وقال جيرو مازحا، في تصريح لا يخلو من السخرية لبعض المراسلين الإنجليز ونقلته صحيفة "آس" الإسبانية: "إنه شعور رائع، أقصد - it's coming home - يجب أن أقول هذا".

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وتغنى المشجعون الإنجليز خلال مونديال روسيا كثيرا بعبارة "it's coming home"، وخصوصا عندما بدأ منتخبهم التقدم بثبات في الأدوار الإقصائية للمونديال، إذ اعتبروا أن بلادهم هي مهد الكرة في العالم، وأن كأس العالم ستعود إلى موطنها الأصلي.

وتوّج المنتخب الفرنسي بكأس العالم للمرة الثانية بعد عام 1998، وذلك بتغلبه على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية لمونديال روسيا بنتيجة 4-2 والتي احتضنها ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو في الـ15 من يوليو الجاري.

بينما أحرزت إنجلترا (صاحبة لقب وحيد في مونديال 1966) المركز الرابع في المونديال الروسي بعد خسارتها أمام بلجيكا بهدفين نظيفين في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وأضاف جيرو لاعب تشلسي الإنجليزي: " إنه حلم تحول إلى حقيقة، هو حلم الطفولة.. أنا فخور جدا بنفسي وبكل الأشخاص الذين ساندونا".

وتابع: "كان الأمر صعبا في بعض الأحيان، لكننا كنا أقوياء منذ البداية وإلى النهاية.. أعتقد أن اللقب مستحق عن جدارة".

وأسكت جيرو منتقديه برفعه كأس العالم برغم عدم تسجيله أي هدف، وحتى عدم تسديده أي كرة بين الخشبات الثلاث في المباريات السبع للديوك خلال مونديال روسيا.

المصدر: وكالات