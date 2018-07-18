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رئيس الأوروغواي يدعو غريزمان لزيارة بلاده ليشكره

18 يوليو 2018 | 08:15 GMT
رئيس الأوروغواي يدعو غريزمان لزيارة بلاده ليشكره
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FRANCK FIFE / AFP

دعا رئيس الأوروغواي، تاباري فاسكيز، المهاجم الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان، إلى زيارة بلاده من أجل أن يشكره على وضع العلم الأوروغوياني على كتفيه بعد التتويج بلقب مونديال روسيا.

ووجه فاسيكز، الذي يشتهر بعشقه لكرة القدم، رسالة إلى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء هنأه فيها، والشعب الفرنسي واللاعبين والمدربين للمنتخب الفائز بكأس العالم 2018، علما بأن فريق "الديوك" كان أقصى منتخب الأوروغواي من الدور ربع النهائي بفوزه عليه بهدفين نظيفين، وساهم أنطوان غريزمان في تسجيل الهدف الثاني لبلاده.

واغتنم الرئيس فاسكيز الفرصة من أجل دعوة غريزمان لزيارة الأوروغواي من أجل أن "يشكره".

ومما جاء في الرسالة "لا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية لما قمت به تجاه الأوروغواي، بعدما رفعت علم بلادنا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمام وسائل الإعلام الدولية في موسكو".

ووضع غريزمان العلم الأوروغوياني على كتفيه بطلب من أحد المصورين، واحتفظ به طوال مدة انعقاد المؤتمر الصحفي الذي أعقب تتويج الديوك بكأس العالم للمرة الثانية بعد عام 1998، وذلك بتغلبهم على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية لمونديال روسيا بنتيجة 4-2 والتي احتضنها ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو في الـ15 من يوليو الجاري.

ويلعب المهاجم الفرنسي في فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يضم في صفوفه العديد من لاعبي الأوروغواي، ومن بينهم قائد المنتخب دييغو غودين وهو عراب ابنة غريزمان.

المصدر: أ ف ب

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