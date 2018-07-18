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مستشار السيسي يكشف للمصرين ما يعانيه محمد صلاح

الرياضة

مستشار السيسي يكشف للمصرين ما يعانيه محمد صلاح
Reuters
لاعب كرة القدم الدولي المصري محمد صلاح
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كشف مسؤول في الصحة النفسية في القصر الرئاسي المصري، أن اللاعب الدولي، محمد صلاح، يتعرض لضغط شديد عندما يأتي لمصر، ويطلبون منه أشياء كثيرة تفوق طاقته.

وتوقع الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، خلال حواره ببرنامج " يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، توقع أن تقل زيارات صلاح لمصر خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن "طريقة تعامل المصريين معه تجهده نفسيا، لأنه يفقد خصوصيته".

وأضاف أن صلاح قام بزيارته الأخيرة لمصر بترتيب من أحد أصدقائه، وهذا أدى للتجمهر في المستشفى لرؤيته، لأنه  "شخص محبوب".

وأشار عكاشة إلى أن "المصريين ليس لديهم اكتئاب، ولكنهم مصابون بانخفاض في الروح المعنوية"، مؤكدا أن "سقف توقعات المصريين كان أكبر من قدراتهم" سواء في كرة القدم أو غيرها.

المصدر: المصريون

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