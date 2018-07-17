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اﻷهلي المصري يحيي آماله الأفريقية بفوزه على تاونشيب

الرياضة

اﻷهلي المصري يحيي آماله الأفريقية بفوزه على تاونشيبشعار النادي الأهلي المصري
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حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على ضيفه تاونشيب من باتسوانا 3-0، اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي كل من وليد أزارو في (د.36) وعلي معلول في (د.75 من ركلة جزاء) وإسلام محارب في (د.79).

وبهذه الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط محتلا المرتبة الثانية خلف الترجي الرياضي التونسي (7 نقاط) بعد فوز الأخير الصعب على ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي (3-2).

وفي مباراة أخرى من المجموعة الثالثة، حافظ الوداد الرياضي، على صدارة مجموعته عقب تعادله أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني 1-1 ... (5 نقاط بفارق الأهداف أمام حوريا صاحب المركز الثاني).

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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