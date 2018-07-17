قميص فرنسا المزين بـ"نجمتين" لن يكون متوفرا في الأسواق قبل شهر

لن يكون القميص الجديد لمنتخب فرنسا المزين بنجمتين بعد الفوز بمونديال روسيا 2018 متوفرا في الأسواق قبل منتصف شهر أغسطس كما أشارت نايكي الشركة الأمريكية للألبسة الرياضية الثلاثاء.

وكانت "نايكي" وضعت القميص الجديد المزين بنجمتين، في إشارة إلى فوز فرنسا بكأس العالم عامي 1998 و2018، للبيع على موقعها الإلكتروني عشية تتويج منتخب "الديوك" على حساب كرواتيا (4-2)، وقد احتفل المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي بفوز منتخب بلاده مرتديا القميص الجديد.

غير أن هذا القميص، الذي يقدر ثمنه بـ 85 يورو، لم يعد متوفرا.

وأشارت "نايكي" من دون أن تذكر أي سبب للتأخير لمدة شهر "القميص كان متوفرا فقط على الموقع الإلكتروني للشركة، نايكي دوت كوم، عشية الأحد، بعد صافرة النهاية (المباراة النهائية)، وسيطرح في الأسواق منتصف شهر أغسطس".

كما لم تشر الشركة الأمريكية إلى عدد القمصان التي ستنتجها، أو إلى عدد القمصان التي بيعت على الإنترنت عشية انتهاء المباراة النهائية.

ونفد القميص المزين بنجمة واحدة في إشارة إلى الفوز بمونديال 1998، والذي ارتداه منتخب "الزرق" في روسيا على الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية، ولكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ما زال يروج له.

المصدر: أ ف ب



