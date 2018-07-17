بكنباور يرحب بديشان في نادي المدربين الأبطال

أهلا بك في النادي! عبارة ترحيب من فرانتس بكنباور إلى ديدييه ديشان الذي انضم إلى حلقة ضيقة قوامها بكنباور والبرازيلي ماريو زاغالو اللذين سبق لهما إحراز كأس العالم لاعبين ثم مدربين.

وكتب القيصر الألماني بكنباور في "بيلد" الثلاثاء نحن الآن ثلاثة فقط. وربما علينا أن نلتقي"، في إشارة إلى إحراز فرنسا تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان كأس العالم الـ 21 بفوزها على كرواتيا الأحد، على ملعب لوجنيكي، في العاصمة الروسية موسكو 4-2.

وأضاف بكنباور "كان (ديشان) قائدا لفرنسا يوم فوزها بلقبها العالمي الأول في 1998. وهذا يساعد على جعل اللاعب قادرا على إدارة أي فريق يتولى الإشراف عليه لاحقا. وهذا ما حصل معي مدربا".

وسبق لبكنباور إحراز اللقب العالمي قائدا لمنتخب ألمانيا الغربية في البطولة التي استضافتها على أرضها في 1974. ثم قاد المنتخب الألماني الغربي إلى لقبه الثالث في مونديال إيطاليا 1990، بعدما سبق له أن حل وصيفا تحت قيادة بكنباور أمام الأرجنتين في مونديال 1986 بالمكسيك. في حين تمكن ديشان أيضا من إحراز اللقب الأول لفرنسا قائدا للمنتخب في 1998.

ورأى القيصر الألماني أنه "من المدهش أن يحدث ذلك مرات قليلة في التاريخ الطويل لكأس العالم منذ 1930 (تاريخ انطلاق النسخة الأولى للمسابقة في الأوروغواي). كثيرون حاولوا تحقيق الأمر ولم ينجحوا وبينهم (الأرجنتيني دييغو) مارادونا".

المصدر: أ ف ب