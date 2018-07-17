 
مباشر

غوارديولا وسيميوني في قائمة المرشحين لقيادة المنتخب الأرجنتيني

الرياضة

غوارديولا وسيميوني في قائمة المرشحين لقيادة المنتخب الأرجنتيني
Sputnik Максим Богодвид
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kj1z

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية طرح عدد من الأسماء لخلافة المدير الفني السابق للمنتخب الأول، خورخي سامباولي، والذي تمت إقالته بالتراضي مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وتصدر قائمة المرشحين الأرجنتيني ومدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني، بالإضافة لريكاردو جاريكا المدير الفني السابق لمنتخب البيرو، ومارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي ريفر بليت الأرجنتيني، وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، بالإضافة للإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

إقرأ المزيد
إقالة مدرب الأرجنتين بعد أيام من تجديد الثقة به

من جهتها أجرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية استطلاعا للرأي حول أكثر المدربين المفضلين لقيادة التانغو.

وبحسب استطلاعات القراء تصدر سيميوني الأصوات بـ33 في المئة، يليه جاياردو بنسبة 29 في المئة، ثم جاريكا بنسبة 13 في المئة وبوكيتينو بنسبة 11 في المئة وألميدا بنسبة 7 في المئة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بعد تعرضه لهجوم شديد عقب قمته مع بوتين في هلسنكي.. ترامب يرد ويكشف حصيلة القمة