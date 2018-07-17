غوارديولا وسيميوني في قائمة المرشحين لقيادة المنتخب الأرجنتيني

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية طرح عدد من الأسماء لخلافة المدير الفني السابق للمنتخب الأول، خورخي سامباولي، والذي تمت إقالته بالتراضي مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وتصدر قائمة المرشحين الأرجنتيني ومدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني، بالإضافة لريكاردو جاريكا المدير الفني السابق لمنتخب البيرو، ومارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي ريفر بليت الأرجنتيني، وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، بالإضافة للإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

إقرأ المزيد

من جهتها أجرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية استطلاعا للرأي حول أكثر المدربين المفضلين لقيادة التانغو.

وبحسب استطلاعات القراء تصدر سيميوني الأصوات بـ33 في المئة، يليه جاياردو بنسبة 29 في المئة، ثم جاريكا بنسبة 13 في المئة وبوكيتينو بنسبة 11 في المئة وألميدا بنسبة 7 في المئة.

المصدر: وكالات