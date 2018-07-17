نادي "سنترال" الأسترالي لكرة القدم يسعى لضم العداء الشهير بولت

اقترب أسطورة سباقات السرعة الجامايكي أوسين بولت من تحقيق حلمه واحتراف كرة القدم بعد اعتزال ألعاب القوى، من خلال الانضمام إلى نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي.

وتدرب بولت (31 عاما)، حامل الرقم العالمي في سباقي 100 متر (9.58 ثانية) و200 متر (19.19 ثانية)، تدرب في يونيو الماضي مع فريق سترومسغودسيت النرويجي، وفي مارس الماضي مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب الشروط الأولية المتفق عليها مع النادي الأسترالي، سيخوض بولت الملقب بـ "البرق" والعاشق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اختبارات لستة أسابيع بدءا من شهر أغسطس القادم مع مارينرز الذي يتخذ من غوسفورد (75 كلم شمال سيدني) مقرا له، بحسبما أوضح رئيس النادي التنفيذي شون ميليكامب.

وقد يتبع هذه التجربة توقيع عقد لموسم واحد بحسبما أضاف ميليكامب إلى القناة السابعة الأسترالية.

По сообщениям СМИ, Усэйн Болт приглашен на просмотр в австралийский футбольный клубhttps://t.co/q8RphM2iLxpic.twitter.com/ujG274WC3B — Р-Спорт (@rsportru) July 17, 2018

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وأضاف أن المحادثات مع النادي مستمرة منذ أربعة أو خمسة أشهر، وأن هناك "بعض العمل الذي ينبغي القيام به. إذا سارت الأمور على ما يرام، من يعلم، قد يشارك في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم".

وبنى بولت، المعتزل بعد بطولة العالم لألعاب القوى في لندن 2017، أسطورته من خلال تحقيق ثلاثية غير مسبوقة في ثلاث دورات أولمبية صيفية، بإحرازه ذهبية سباقات 100 متر و200 متر و4 × 100 متر، في بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016. وبعد تجريد منتخب بلاده من ذهبية التتابع في بكين 2008 لتناول مواطنه نستا كارتر مواد محظورة، بات يحمل ثماني ميداليات ذهبية.

المصدر: أ ف ب