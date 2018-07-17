فينغر يكشف عن أكبر خطأ في مسيرته التدريبية

كشف الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن أكبر خطأ قام به خلال مسيرته التدريبية في ملاعب الساحرة المستديرة.

وقال في لقاء مع شبكة (RTL):"من الممكن أن يكون أكبر أخطائي البقاء لمدة 22 عاما في ناد واحد. أنا من الناس الذين يحبون السفر والتنقل، ولكنني في الوقت ذاته أحب التحديات الكبيرة".

Arsène Wenger on RTL: “[My biggest mistake?] Probably staying at the same club for 22yrs (laughs). I’m someone who likes change but at the same time I like challenges. I kind of became prisoner to my challenges each time.” pic.twitter.com/JpQIZ9Hcgf — Arsènic™ (@MrArsenicTM) July 16, 2018

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وتولى فينغر تدريب أرسنال منذ عام 1996، وقاد الفريق للتويج بمجموعة من الألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات (1997-1998، 2001-2002 و2003-2004)، إلا أنه في السنوات الأخيرة تحول الفريق تحت إشرافه إلى هدف سهل لجميع الأندية التي تنافسه، وفشل فينغر الموسم الماضي في قيادة "المدفعجية" لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في البريمير ليغ، المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر:eurosport.ru