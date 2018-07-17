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فينغر يكشف عن أكبر خطأ في مسيرته التدريبية

الرياضة

فينغر يكشف عن أكبر خطأ في مسيرته التدريبية
AFP Ian KINGTON / IKIMAGES
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كشف الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن أكبر خطأ قام به خلال مسيرته التدريبية في ملاعب الساحرة المستديرة.

وقال في لقاء مع شبكة (RTL):"من الممكن أن يكون أكبر أخطائي البقاء لمدة 22 عاما في ناد واحد. أنا من الناس الذين يحبون السفر والتنقل، ولكنني في الوقت ذاته أحب التحديات الكبيرة".

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وتولى فينغر تدريب أرسنال منذ عام 1996، وقاد الفريق للتويج بمجموعة من الألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات (1997-1998، 2001-2002 و2003-2004)، إلا أنه في السنوات الأخيرة تحول الفريق تحت إشرافه إلى هدف سهل لجميع الأندية التي تنافسه، وفشل فينغر الموسم الماضي في قيادة "المدفعجية" لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في البريمير ليغ، المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر:eurosport.ru

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