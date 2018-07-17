مارادونا: ركلة جزاء وهمية ساعدت فرنسا على التتويج بكأس العالم 2018

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، رئيس نادي دينامو بريست البيلاروسي، إن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح المنتخب الفرنسي في نهائي مونديال روسيا كانت غير مستحقة.

وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم 2-1 من ركلة جزاء في المباراة النهائية لمونديال روسيا، والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي 4-2 ليتوّج الديوك بثاني ألقابهم في كأس العالم بعد مونديال 1998.

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وقال مارادونا خلال مقابلة مع صحيفة "بريسبول" البيلاروسية:" توّجت فرنسا بكأس العالم 2018 بسبب ركلة جزاء وهمية، أنا أتحدث عن اللحظة التي اصطدمت الكرة فيها بيد الكرواتي بيريشيتش، للأسف كان من المفترض بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR) أن يكون القرار صحيحا".

وتولى مارادونا، أمس الاثنين رئاسة نادي دينامو بريست البيلاروسي بشكل رسمي، بعدما وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات.

المصدر: vesti.ru